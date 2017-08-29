15:50 29.08.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Киевом авто патрульной полиции сбило ребенка-велосипедиста

В Белой Церкви сотрудник патрульной полиции не справился с управлением и совершил наезд на семилетнего велосипедиста. В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик получил многочисленные травмы и был доставлен в ближайшею больницу.

Под Киевом авто патрульной полиции сбило ребенка-велосипедиста

Об этом сообщила пресс-служба главного управления Нацполиции в Киевской области.

Как отмечается, автомобиль патрульной полиции ехал на вызов с проблесковыми маячками, а мальчик на велосипеде выехал на проезжую часть из-за автобуса, двигавшегося по встречной полосе. 

Примечательн, что полицейский который находился за рулем пытался избежать аварии, после чего врезался в электрическую опору.

"Ребенка с тяжелыми телесными повреждениями доставили в больницу. Сейчас за его жизнь борются врачи", - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все причины инцидента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Подольском районе столицы водитель авто с литовскими номерами вдребезги разнес велосипед. В результате аварии велосипедист скончался на месте происшествия. 


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