Под Киевом авто патрульной полиции сбило ребенка-велосипедиста

Об этом сообщила пресс-служба главного управления Нацполиции в Киевской области.

Как отмечается, автомобиль патрульной полиции ехал на вызов с проблесковыми маячками, а мальчик на велосипеде выехал на проезжую часть из-за автобуса, двигавшегося по встречной полосе.

Примечательн, что полицейский который находился за рулем пытался избежать аварии, после чего врезался в электрическую опору.

"Ребенка с тяжелыми телесными повреждениями доставили в больницу. Сейчас за его жизнь борются врачи", - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все причины инцидента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Подольском районе столицы водитель авто с литовскими номерами вдребезги разнес велосипед. В результате аварии велосипедист скончался на месте происшествия.