11:11 29.08.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Виннитчине легковое авто столкнулось с автобусом: есть погибший

По факту данного ДТП уже было открыто уголовное производство.

На Виннитчине легковое авто столкнулось с автобусом: есть погибший

Так, на Виннитчине на трассе Житомир-Могилев-Подольский 28-го августа 2017 г. легковой автомобиль врезался в автобус с пассажирами. Такие данные содержатся в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции региона.

Выяснилось, что авария произошла неподалеку от н.п. Винница в 17-ть часов. По итогам данной аварии погиб водитель автомобиля. 20-летний водитель авто марки Suzuki не справился с управлением, после чего выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку Mercedes-Benz. В маршрутке ехало 25 пассажиров. Водитель авто в результате ДТП погиб.

Как сообщал УРА-Информ, в Индии перевернулись сразу семь вагонов поезда.


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