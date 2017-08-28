В Запорожье тонет баржа со щебнем - ФОТО

Баржа под названием "Профит" вторые сутки уходит на дно Днепра. Как сообщают местные СМИ, в воскресенье, 27 августа, баржа получила несколько пробоин.

Инцидент произошел возле опор строящегося моста на Старом Днепре. Чтобы судно не перевернулось и не затонуло, его посадили на мель.

На дынный момент часть баржи уже пошла под воду. На месте инцидента работает буксир.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Бразилии в реке Шингу, приток Амазонки, в среду, 23 августа, затонуло судно. На его борту находились 70 пассажиров. В результате инцидента погибли не менее семи человек. При этом десятки считаются пропавшими без вести.