23:26 28.08.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Славянське маршрутка столкнулась с военным автомобилем, двое гражданских пострадали

В городе Славянск Донецкой области в понедельник, 28 августа, маршрутка столкнулась с военным автомобилем.

В Славянське маршрутка столкнулась с военным автомобилем, двое гражданских пострадали

В результате аварии пострадали двое гражданских лиц. Как сообщает пресс-центра штаба антитеррористической операции на странице в социальной сети Facebook, военного авто "Урал" по неизвестным пока причинам врезался в "ГАЗель".

К счастью, погибших среди военных и гражданских нет. Однако в результате столкновения получили травмы два пассажира маршрутного такси.

Сейчас руководство АТО назначило расследование по факту дорожно-транспортного происшествия по результатам которого будут приняты дисциплинарные меры, - заверили в штабе.

Как сообщал УРА-Информ, на мосту Патона в Киеве автомобиль "Москвич", не справившись с управлением, на встречной полосе столкнулся с самосвалом "ЗИЛ".


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