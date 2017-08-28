В Львовской области легковушка слетела в кювет, один человек погиб

В результате аварии один человек погиб на месте. Еще шестеро пострадали. Среди травмированных двое детей.

Как сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации, авария произошла около двух часов ночи. В селе Виднев Жовковского района водитель "ВАЗ-2101", 1995 года рождения, житель села Звертов не справился с управлением.

При этом сам виновник аварии с места происшествия скрылся еще до приезда полиции. Сейчас правоохранители устанавливают его место нахождения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в субботу, 26 августа, сын народного депутата Нестора Шуфрича на пешеходном переходе сбил мужчину. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавший с множественными травмами был доставлен в ближайшую больницу.