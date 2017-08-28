04:00 28.08.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Афганистане взорвался автомобиль, 13 человек погибли

В южной провинции Гильменд в Афганистане в воскресенье вечером, 27 августа, взорвался заминированный автомобиль.

В Афганистане взорвался автомобиль, 13 человек погибли

В результате террористического акта около 13 человек погибли. Еще 18 человек получили ранения.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на слова представителя губернатора Гильменда, взрыв произошел на рынке в районе Нава, в центре провинции. Среди погибших есть гражданские и солдаты армии Афганистана.

На данные момент ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за взрыв.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 25 августа в Афганистане боевики устроили взрыв и напали на шиитскую мечеть имама Замана в Кабуле. По данным местных СМИ, нападавших было четверо.

Министерство здравоохранения Афганистана заявило о более чем 20 жертвах нападения, более 50 человек получили ранения. Позже "Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение.


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