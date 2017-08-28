Сухогруз под монгольским флагом потерпел крушение возле берегов Босфора - ФОТО

Инцидент произошел возле северо-западного побережья Турции. 114-метровый сухогруз раскололся пополам в то время, как вставал на якорь возле побережья Стамбула Килиос. Как сообщает Reuters, на судне в момент аварии находились 11 человек экипажа. К счастью всех их удалось спасти.

Вместе с тем по данным издания, половина корабля была отбуксирована на берег, в то время как вторая часть до сих пор находится в воде. Журналисты также напоминают, что сухогруз Leonardo неоднократно перевозил ильменит для завода "Титан" в оккупированном Крыму через керченский порт Камыш-Бурун.

Сейчас судно шло без груза из Ростова-на-Дону в турецкий порт Тузла после того, как 8 августа доставило очередной груз из турецкого порта Самсун в порт Камыш-Бурун.

Напомним, 42-летний сухогруз советской постройки в 2011 году был продан "Укрречфлотом" турецкому владельцу и с августа 2015 года является фигурантом сирийского "черного списка" США.

Как сообщал УРА-Информ, в конце июля у берегов Севастополя в оккупированном Крыму перевернулся сухогруз Anda, на борту которого находились девять членов экипажа.