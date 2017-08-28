14:14 28.08.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Львовщине перевернулась легковушка, есть пострадавшие

В Жолковском районе Львовской области случилась серьезная авария, в результате которой один человек погиб и шесть пострадали

На Львовщине перевернулась легковушка, есть пострадавшие

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Как выяснили правоохранители, водитель легковушки не справился с управлением и влетел в кювет.  При этом в салоне автомобиля находились семь пассажиров, включая двух несовершеннолетних.

К сожалению, во время дорожно-транспортного происшествия погиб пассажир 1997 г.р. Кроме того,  еще шестеро госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

"Водитель автомобиля с места происшествия скрылся до приезда полиции", - говорится в сообщении.

В данный момент проводятся мероприятия по установлению места его нахождения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сын народного депутата Нестора Шуфрича на пешеходном переходе сбил мужчину. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавший с множественными травмами был доставлен в ближайшую больницу.


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