12:00 28.08.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Донбассе местный житель подорвался на растяжке

На Донбассе около речки Северский Донец мужчина подорвался на растяжке.

На Донбассе местный житель подорвался на растяжке

Так, взрыв прогремел около н.п. Красный Яр. По итогам взрыва местный житель был травмирован и умер – так как травмы оказались не совместимы с жизнью. Такие сведения недавно распространили в ГУ разведки украинского Минобороны при помощи социальной сети.

Мужчина подорвался по причине отсутствия в тот месте любых предупредительных знаков, а также из-за его неосведомленности. Мужчина не знал про минные заграждения около реки Северский Донец.

Как сообщал УРА-Информ, в Донецкой области в районе полуразрушенной школы был выявлен тайник со взрывчаткой – в поселке Гранитное.


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