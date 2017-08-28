На Донбассе местный житель подорвался на растяжке

Так, взрыв прогремел около н.п. Красный Яр. По итогам взрыва местный житель был травмирован и умер – так как травмы оказались не совместимы с жизнью. Такие сведения недавно распространили в ГУ разведки украинского Минобороны при помощи социальной сети.

Мужчина подорвался по причине отсутствия в тот месте любых предупредительных знаков, а также из-за его неосведомленности. Мужчина не знал про минные заграждения около реки Северский Донец.

Как сообщал УРА-Информ, в Донецкой области в районе полуразрушенной школы был выявлен тайник со взрывчаткой – в поселке Гранитное.