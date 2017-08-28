12:50 28.08.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Пограничники разоблачили паспортную аферу в аэропорту "Борисполь"

В аэропорту Борисполь сотрудники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали троих граждан Ирана с поддельными документами.

Пограничники разоблачили паспортную аферу в аэропорту

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Как выяснилось, нарушители порядка прилетели рейсом из Стамбула и намеревались попасть в Великобританию.

В часности, для этого иранцы приобрели в Турции паспорта граждан Греции. За услуги получения паспорта с заменой страницы с установочными данными граждане заплатили 18 тысяч евро.

В настоящее время руковдство украинской страны отправило гаждан Греции обратным рейсом  в Стамбул.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно пограничниками в столичном аэропорту "Борисполь" был задержан украинец с военным билетом "ДНР".


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