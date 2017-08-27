В Одессе в ночном клубе - стреляли, есть раненый

Тут произошла ссора, которая переросла в драку. В результате инцидента был ранен один человека. Как сообщает в воскресенье, 27 августа, местное издание "Думская", двое знакомых в клубе поссорились.

Затем они вышли на улицу и начали драться. Их товарищ, пытаясь остановить конфликт, достал травматический пистолет и выстрелил.

Вместе с тем пуля попала одному из дерущихся в колено. Полиция задержала стрелка. Ему предъявили обвинение, квалифицированное как хулиганство.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Овидиополе Одесской области вчера вечером, 25 августа, жестоко избили журналиста, главного редактора местной газеты "Надднестрянская правда" Романа Варшанидзе. Незвестные лица расставили перед его автомобилем доски с гвоздями, чтобы пробить шины.

В свою очередь журналист, чтобы предотвратить неприятный инцидент вышел и попытался убрать все предметы. Однако в тот же момент к нему подошли злоумышленники с железными битами и начали жестко быть.