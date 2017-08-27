В Киеве произошло ДТП с участием сына нардепа Шуфрича - ФОТО

Об этом сообщила пресс-служба самого депутата Нестора Шуфрича.

Как выяснили правоохранители, водитель автомобиля марки Bentley совершил наезд на человека.

Примечательно, что за рулем транспортного средства оказался сын народного депутата, который взял машину из автосалона для съемок клипа своего товарища. В часности, для рэпа-исполнителя, известного под сценическим именем Pabl.A на парковке клуба FreeДом.

По словам сотрудников полиции, дтп случилось, когда Нестор Шуфрич-младший ехал возвращать автомобиль в автосалон. Сам исполнитель находился при этом на переднем пассажирском сидении.

"На улице Шота Руставели непосредственно на пешеходном переходе или вблизи него с возможным превышением скорости Нестором-младшим был совершен наезд на пешехода, 31-летнего мужчину, вследствие чего тот получил перелом ноги, вывих плеча, а также травмы головы, степень которых устанавливается", - говорится в сообщении.

Отметим, что Нестор Шуфрич-младший во время аварии не покинул место проишествия. Кроме того, он добровольно в сопровождении адвоката и брата Александра прошел наркологическую экспертизу, которая показала полное отсутствие алкоголя, что было зафиксировано видеосъемкой.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Киеве поздно вечером на столичном проспекте Победы произошла авария, в результате чего погибла женщина.