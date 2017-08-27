В Канаде во время авиашоу загорелся самолет

Об этом сообщает телеканал CTV.

Как отмечается, возгорание случилось в носовой части одного из самолетов сразу после посадки. Так, спустя некоторое время на взлетно-посадочной полосе к горящему самолету сразу же были направлены пожарные машины.

Примечательно, что с огнем пожарные спасатели справились оперативно.

"В самолете в момент возгорания находились двое пилотов, они не пострадали", - говорится в сообщении.

Ожидается, что пилотажная группа продолжит участие в авиашоу в воскресенье. Кроме того, они надеются,что авиалайнер удастся восстановить до следующего выступления.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Швейцарии в воскресенье потерпел крушение легкомоторный самолет Piper Warrior II HB PTL. Он упал в горном районе на юге Швейцарии недалеко от тренировочной базы, погибли три человека.