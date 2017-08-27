10:19 27.08.2017 | Происшествия | Новости
100172302:labazovych

В Канаде во время авиашоу загорелся самолет

На авиашоу на базе в Гринвуде загорелся один из самолетов канадской пилотажной группы Snowbirds. В результате проишествия никто не пострадал.

В Канаде во время авиашоу загорелся самолет

Об этом сообщает телеканал CTV.

Как отмечается, возгорание случилось в носовой части одного из самолетов сразу после посадки. Так, спустя некоторое время на взлетно-посадочной полосе к горящему самолету сразу же были направлены пожарные машины. 

Примечательно, что с огнем пожарные спасатели справились оперативно.

"В самолете в момент возгорания находились двое пилотов, они не пострадали", - говорится в сообщении.

Ожидается, что пилотажная группа продолжит участие в авиашоу в воскресенье. Кроме того, они надеются,что авиалайнер удастся восстановить до следующего выступления.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Швейцарии в воскресенье потерпел крушение легкомоторный самолет Piper Warrior II HB PTL. Он упал в горном районе на юге Швейцарии недалеко от тренировочной базы, погибли три человека.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив