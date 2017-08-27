21:32 27.08.2017 | Происшествия | Новости
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В горах Австрии погибли пять альпинистов

В австрийской провинции Зальцбург в горах в воскресенье, 27 августа, погибли пять альпинистов.

В горах Австрии погибли пять альпинистов

Еще один получить серьезные травмы. Как сообщает ВВС-Украина, ссылаясь на данные Красного Креста, инцидент произошел в районе общины Кримль, в урочище Маннлькарсчарте, ближе к югу от Зальцбурга.

По предварительной информации, альпинисты сорвались, будучи привязанными друг к другу. На место инцидента снарядили спасателей на вертолетах.

Вместе с тем личности погибших пока не установлены.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в горах Грузии в воскресенье, 24 июля, погиб украинский альпинист. Его тело было найдено на горе Ушба в высокогорной Сванетии. Как сообщает грузинская телекомпания "Рустави-2", альпинист неоднократно покорял горные вершины Грузии и был опытным.


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