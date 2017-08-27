Пограничники обнаружили три автомобиля из базы Интерпола

Об этом сообщают в Госпогранслужбе Украины.

По информации ведомства, во время пограничного контроля сработала база данных Интерпола на автомобиль "Мерседес" 2011 года выпуска белорусской регистрации.

Как оказалось, что гражданин Беларуси направлялся в Украину на иномарке, которую разыскивали украинские оперативники.

Также на пункт пропуска "Грушев" из Украины прибыл автомобиль "Мазда" украинской регистрации. В результате проверки выяснилось, что этот автомобиль был похищен в Украине.

"Автомобиль, за рулем которой был гражданин Украины, остановили в пункте пропуска "Порубное" во время выезда из Украины. Установлено, что автомобиль "Додж" 2002 года выпуска украинской регистрации похищен также в Украине", - говорится в сообщении.

По данным фактам сообщено Укрбюро Интерпола в Киеве.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киевской области сотрудники СБУ задержали гражданина Франции, причастного к совершению особо тяжких преступлений на территории Европейского Союза. Оказалось, что он находился в международном розыске за совершенные в ЕС преступления.