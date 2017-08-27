15:40 27.08.2017 | Происшествия | Новости
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Из-за урагана "Харви" в Хьюстоне закрыли аэропорт

В результате стоячей воды на аэродроме в городе Хьюстон местные власти были вынуждены закрыть аэропорт.

Из-за урагана

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

По информации издания, из аэропорта отменены все вылеты, также закрыты участки для прибывающих рейсов.

Как известно, Ураган "Харви" обрушился на штат Техас еще несколько дней назад. В результате стихийного бедствия 30 человек считаются пропавшими без вести. Кроме этого, порядка 300 тыс. человек в пострадавших районах лишились электроэнергии.

Стоить отметить, что непогода добралась и до города Хьюстон, в результате чего пришлось закрыть аэропорт им. Уильяма Хобби.

В связи с этим президент Дональд Трамп составил декларацию о стихийных бедствиях в связи с ураганом "Харви".

"Помощь может включать в себя гранты на временное жилье и ремонт жилья, недорогие кредиты для покрытия незастрахованных имущественных потерь и другие программы", - сказано в документе.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", мощный ураган "Франклин" приблизился к восточному побережью Мексики.


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