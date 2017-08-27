17:29 27.08.2017 | Происшествия | Новости
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Иракские военные освободили еще один город от террористов ИГИЛ

Вооруженные силы Ирака наконец-то освободили город Таль-Афар от боевиков террористической группировки Исламское государство.

Иракские военные освободили еще один город от террористов ИГИЛ

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Как отмечается, военные достигли центра города и подняли флаг Ирака на цитадели Османской империи XVI века.

В данный момент на северной окраине города пока продолжаются столкновения, поэту все военные работают над окончательным подавлением сопротивления внутри города.

Стоить добавить, что Таль-Афар был последним крупным оплотом "Исламского государства" на границе Ирака и Сирии. Город расположен примерно в 70-80 километрах к западу от Мосула и в 60 километрах от сирийской границы.

Кроме того, в городе до перехода под контроль ИГИЛ в июне 2014 года проживали около 200 тысяч человек, большинство составляли туркмены-шииты.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в результате нападения исламистских террористов на сотрудников полицейских служб погиб 71 человек. Из них 59 боевиков и 12 полицейских.


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