В Одесской области жестоко избили журналиста - ВИДЕО

Об этом рассказал сам потерпевший в своем видео обращении после инцидента. Соответствующие видео можно посмотреть на YouTube канале.

Согласно словам Варшанидзе, неизвестные лица расставили перед его автомобилем доски с гвоздями, чтобы пробить шины. В свою очередь журналист, чтобы предотвратить неприятный инцидент вышел и попытался убрать все предметы. Однако в тот же момент к нему подошли злоумышленники с железными битами и начили жестко быть.

"Получив первый удар в голову, начал обороняться, в результате чего один из нападавших потерял ключи от своего автомобиля, что и позволило установить преступников очень быстро — спасибо, наша овидиопольская полиция сработала быстро", - отметил представитель СМИ.

При этом Варшанидзе также подчеркнул, что трое нападавших являются жителями Черноморска, спортсменами из одного из кикбоксерских клубов.

Кроме того, потерпевший связывает нападение со своей журналистской деятельностью.

Отметим, что в данный момент все они задержаны.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одесской области в дорожно-транспортном происшествии погибла специальный корреспондент сайта "Страна.UA" Стася Рафал.