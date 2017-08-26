У берегов Йемена потерпел крушение вертолет США

Как стало известно, крушения авиалайнера произошло примерно в 20 милях от южного побережья Йемена.

При этом о возможных причинах происшествия пока пока не сообщается.

По словам американских спасателей, им удалось подобрать пятерых военнослужащих, находившихся на борту. В настоящее время поиск еще одного пострадавшего продолжается.

Стоить отметить, что Вооруженные силы США в последние годы регулярно проводят в Йемене операции против группировки "Аль-Каида".

Так, недавно береговая охрана США заявила, что приостановила поиск на Гавайских островах пяти авиаторов, пропавших без вести в начале этого месяца в результате крушения вертолета Black Hawk.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно в Казахстане рухнул учебный самолет. Катастрофа произошла под городом Алматы в двух километрах от аэродрома Азем. В результате аварии погибли пилот и курсант.