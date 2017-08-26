19:31 26.08.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье во время движения загорелся пассажирский поезд - ФОТО

В Закарпатской области в пригородном пассажирском поезде во время движения произошел пожар. В часности, загорелась электричка Жмеринка - Киев.

На Закарпатье во время движения загорелся пассажирский поезд - ФОТО

Об этом передает пресс-служба Управления национальной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области. 

Как выяснили спасатели, в моторном отсеке локомотива загорелось дизтопливо.

В момент возникновения пожара в поезде находились 80 пассажиров, машинист и его помощник. При этом еще 65 человек самостоятельно покинули поезд, еще 15 были эвакуированы. 

По информации ведомства, спасатели ликвидировали возгорание в течение часа.

"Поезд отбуксировали на станцию Хуст, после чего ж/д движение на участке было полностью возобновлено", - говорится в сообщении.

К счастью, пострадавших и погибших во время пожара не обнаружено.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Харьковщине случилось сильно возгорание в частном жилом доме, в результате чего погиб один человек.


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