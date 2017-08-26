13:50 26.08.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Харьковщине подросток погиб от удара электротоком

На Харьковщине подросток умер в результате удара электротоком.

На Харьковщине подросток погиб от удара электротоком

Ребенок умер уже в реанимации, даже не придя в сознание. Такое сообщение недавно поступило от пресс-службы ГУНПУ Харьковщины. Сообщение про этот инцидент поступило в отделение полиции 25-го августа. Врачи рассказали, что в райбольницу был доставлен в тяжелом состоянии 14-летний парень – житель села Утковка.

Подросток гулял с компанией на ж/д мосту – по металлическим конструкциям. Вскоре школьник потерял равновесие и ухватился за электропровод, получив удар током.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Тернополь подросток получил удар электротоком, делая селфи на вагоне едущего поезда.


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