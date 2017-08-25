07:40 25.08.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Умани во время концерта на детей упало сценическое оборудование - ФОТО

В Умани Черкасской области во время концерта по случаю Дня Независимости на детей упало сценическое оборудование. Так, в результате прошествия получили многочисленные травмы шестеро детей.

В Умани во время концерта на детей упало сценическое оборудование - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба областной Национальной полиции.

Как отмечается, на центральной площади города была размещена сцена на которой выступали местные артисты ко Дню Независимости Украины. Однако во время одного с номеров произошло обрушение сценического обородувание.

"В результате падения пострадало шестеро детей в возрасте от 11 до 14 лет", - говорится в сообщении.

Согласно словам правоохранителей, всех пострадавших детей доставили в больницу.

По даному факту сотрудники полиции устанавливают обстоятельства данного происшествия. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 271 (Нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на День Независимости Украины в Киеве прошел военный парад. В нем приняли участие участие более 4 тысяч украинских военнослужащих: представители ВСУ, Погранслужбы, Нацгвардии и Национальной полиции, а также ветераны АТО. 


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