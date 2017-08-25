21:35 25.08.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Мариуполе на причале горел теплоход, есть пострадавший - ФОТО

В Мариуполе у причала судоремонтного загорелся теплоход, в результате чего получил многочисленные травмы один из матросов. 

В Мариуполе на причале горел теплоход, есть пострадавший - ФОТО

Об этом говорится в сообщении областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, сильное возгарание произошло, когда судно стояло у причала судоремонтного завода. Так, по прибытию к месту происшествия пожарные выяснили, что происходит горение внутри теплохода "Механик Юзвович", в носовой части, и наблюдается плотное задымление.

К счастью, спустя некоторое время пожар удалось ликвидировать.

По словам сотрудников ГСЧС, во время пожара пострадал матрос 1988 года рождения. В результате пострадавший был госпитализирован с диагнозом "отравление продуктами горения".

В настоящее время причина и ущерб от пожара устанавливаются. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Ужгороде при устранении пожара в многоэтажном доме спасатели ГСЧС сумели эвакуировать 12 человек.


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