На Кубани автобус упал в воду: 14 погибших

Так, данное страшное ДТП произошло в Темрюкском районе, что в Краснодарском крае. По итогам аварии погибли 14-ть человек. Такие данные распространили 25-го августа РИА "Новости", ссылаясь на сообщение МЧС России.

По итогам ДТП с автобусом погибли 14-ть человек, а также спасателям удалось спасти 24гражданина — также отметили в региональном главке российского МЧС. Также известно, что из 24-ех спасенных в аварии, восьмерых доставили в больницу. По факту падения транспортного средства на Кубани уже возбуждено дело.

Как сообщал УРА-Информ, на Луганщине поезд врезался в грузовик. По итогам ДТП люди не пострадали.