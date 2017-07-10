В Винницкой области столкнулись две иномарки, погибли четыре человека - ФОТО, ВИДЕО

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, авария произошла на трассе между селами Петрик и Дашковцы Литинского района около трех часов ночи.

Прибыв на место происшествия полиция установила, что водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где его машина столкнулась с иномаркой. На месте ДТП погибли 23-летний водитель автомобиля ВАЗ и двое его пассажиров в возрасте 23 и 31 лет.

Кроме того, погибла 55-летняя пассажирка "Mercedes", а 60-летний водитель в тяжелом состоянии попал в больницу.Сейчас следователь назначил ряд экспертиз, чтобы установить причины выезда на встречную полосу, в том числе, будет выяснено находились ли водители в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция открыла по данному факту уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые повлекли гибель нескольких лиц.

Виновнику трагедии грозит лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Донецкой области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, еще один находится в тяжелом состоянии.