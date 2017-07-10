20:33 10.07.2017 | Происшествия | Новости
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В Париже сильнейший ливень затопил 15 станций метро - ВИДЕО

В ночь на понедельник, 10 июля в Париже выпало рекордное количество осадков.

В Париже сильнейший ливень затопил 15 станций метро - ВИДЕО

Всего за час выпала почти месячная норма осадков - около 50 миллиметров осадков. Последний раз рекорд составлял 47 миллиметров осадков и был зафиксирован в 1995 году.

В результате стихийного бедствия затопленными оказались дороги и 15 станций метро. Как сообщает RFI, аварийные службы зафиксировали 87 вызовов аварийных служб в столице Франции и соседних городах.

Вместе с тем больше всего были затоплены станции метро на севере Парижа и затруднено движение автомобилей на дорогах.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате продолжающегося наводнения в Центральном Китае 12,2 миллионов человек оказались в зоне бедствия, 83 человека погибли или пропали без вести.


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