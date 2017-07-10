В Пакистане произошел взрыв, погиб глава полиции и его охрана

Об этом сообщает Associated Press.

Как выяснили правоохранительные органы, бомба подорвала автомобиль на котором передвигался начальник полиции Саджида Кхана Моманда вместе со своей охраной. Так, инцидент произошел в юго-западном городе Чаман возле афганской границы.

В результате взрыва все они погибли на месте происшествия.

Также во время нападения получили тяжелые травмы еще 11 человек.

При этом правоохранители обнаружили плохо разрушенный мотоцикл на месте взрыва. В данный момент они пытаются определить, была ли бомба привязана к этому транспортному средству.

Стоить отметить, что в данный момент ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за бомбежку.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в индийском штате Мадхья-Прадеш в среду, 7 июня, на фабрике по производству фейерверков прогремел взрыв. В результате инцидента на месте происшествия погибли 25 человек. Еще около восьми человек получили травмы.