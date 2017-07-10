В Египте ввели комендантский час в двух городах из-за терактов

Об этом сообщило египетское агентство МЕNА.

Так, по распоряжению премьер-министра страны Шерифа Исмаила, ограничения будут действовать несколько часов. В часности, в одних районах с 19:00 до 6:00, в других – с 1:00 до 5:00.

Согласно его словам, в это время граждане Египта не смогут ездить на своих автомобилях трассам в приграничных районах и въезд в город Эль-Ариш.

Такое решение было принято после серии терактов в пятницу и субботу, 7 и 8 июля, жертвами которых стали 23 военных и двое сотрудников МВД.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Совет Безопасности Организации объединенных наций резко осудил террористические акты, которые были совершены в воскресенье, 9 апреля, в христианских храмах Египта.