Под Харьковом поезд травмировал мужчину

От полученных травмы пострадавший скончался по дороге в больницу. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области, трагедия произошла на железнодорожной станции "Краснопавловка" около 11 часов утра.

Грузовым поездом сообщением "Лозовая - Харьков-сортировочный" был травмирован 80-летний местный житель. Пострадавший в тяжелом бессознательном состоянии на пути в Лозовскую больницу умер в машине скорой медицинской помощи.

При этом полиция отмечает, что 80-летний житель поселка Краснопавловка переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Сейчас следователь решает вопрос об открытии уголовного дела и проводит проверку.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Закарпатской области в четверг утром, 6 июля, на ходу загорелся пригородный поезд Тересва-Королево. На момент возгорания в нем находилось более 80 человек, машинист и его помощник. К счастью никто в происшествии не пострадал.