Около 8 тысяч человек эвакуированы из-за пожаров в Калифорнии

В Соединенных Штатах Америки из-за сильнейших пожаров были вынуждены покинуть свои дома порядка 8 тыс. человек.
Об этом пишет агентство Associated Press.
Как отмечается, возгорания в Калифорнии возникли из-за высокой температуры воздуха. Так, сильное пламя быстро распространился по лесным массивам штата.
К примеру, вблизи горного массива Сьерра-Невада власти эвакуировали почти четыре тысячи человек.
При этом еще 7400 человек получили сообщения с призывом о подготовке к эвакуации.
"Огонь охватил почти 20 квадратных километров и уничтожил не менее 10 зданий", - гласит сообщения.
На данный момент пожары уже почти подошли к окраинам города Санта-Барбара.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Канаде в разных регионах одновременно бушуют 182 лесных пожаров. Борьбу с пожарами по всей провинции ведет около двух тысяч пожарных и большое количество наземной и авиационной техники. Вместе с тем впервые за последние 14 лет по всей провинции Британская Колумбия было объявлено чрезвычайное положение.