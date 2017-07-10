09:38 10.07.2017 | Происшествия | Новости
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Около 8 тысяч человек эвакуированы из-за пожаров в Калифорнии

В Соединенных Штатах Америки из-за сильнейших пожаров были вынуждены покинуть свои дома порядка 8 тыс. человек. 

Около 8 тысяч человек эвакуированы из-за пожаров в Калифорнии

Об этом пишет агентство Associated Press.

Как отмечается, возгорания в Калифорнии возникли из-за высокой температуры воздуха. Так, сильное пламя быстро распространился по лесным массивам штата. 

К примеру, вблизи горного массива Сьерра-Невада власти эвакуировали почти четыре тысячи человек.

При этом еще 7400 человек получили сообщения с призывом о подготовке к эвакуации.

"Огонь охватил почти 20 квадратных километров и уничтожил не менее 10 зданий", - гласит сообщения.

На данный момент пожары уже почти подошли к окраинам города Санта-Барбара.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Канаде в разных регионах одновременно бушуют 182 лесных пожаров. Борьбу с пожарами по всей провинции ведет около двух тысяч пожарных и большое количество наземной и авиационной техники. Вместе с тем впервые за последние 14 лет по всей провинции Британская Колумбия было объявлено чрезвычайное положение.


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