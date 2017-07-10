На Львовщине маршрутка врезалась в дерево, пострадали десять человек

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали десять человек. Как сообщает пресс-служба департамента гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, авария произошла после девяти часов вечера.

В городе Стрый на улице Вокзальной водитель маршрутного автобуса "БАЗ А079.14", следуя по городскому маршруту № 1, не справился с управлением. В итоге его машина столкновение с деревом.

При этом на момент аварии в автобусе находилось 15 человек. От сильного удара травмы получили десять пассажиров. Среди пострадавших также есть ребенок.

Всех травмированных скорая помощь увезла в больницу. Остальные пять человек от госпитализации отказались.

По состоянию на утро понедельника для дальнейшего лечения в больнице оставлены два человека, остальные отпущены домой.

Причины происшествия сейчас устанавливается, поскольку, по данным полиции, неудовлетворительные дорожные условия, которые могли стать непосредственной или сопутствующей причиной совершения дорожно-транспортного происшествия, не обнаружены.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на автодороге " Мариуполь - Урзуф" произошла жуткая авария, в результате которой погибли два человека, еще один - в тяжелом состоянии.