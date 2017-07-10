Канада объявила из-за масштабных лесных пожаров чрезвычайное положение - ФОТО, ВИДЕО
В Канаде в разных регионах одновременно бушуют 182 лесных пожаров.
Как сообщает CBC News, огонь заставил покинуть свои дома более семи тысяч человек. При этом многие из людей не имели даже времени на сборы.
По состоянию на вечер воскресенья, 9 июля, борьбу с пожарами по всей провинции ведет около двух тысяч пожарных и большое количество наземной и авиационной техники.
Вместе с тем впервые за последние 14 лет по всей провинции Британская Колумбия было объявлено чрезвычайное положение.
В то же время спасатели утверждают, что сухая погода и высокая температура воздуха сводят большинство усилий пожарных на нет. Учитывая, что в течение следующей недели дождей или похолодания не предвидится, ситуация с лесными пожарами, вероятно, будет только ухудшаться, - пояснили спасатели.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на утром четверга, 5 мая, в Канаде из-за лесных пожаров уже сгорело 1600 элементов инфраструктуры. Массивный лесной пожар, который уничтожил уже большую часть города Форт Мак-Мюррей, продолжает сжигать города. Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на данные властей, уже зарегистрирован один смертельный случай среди эвакуированных.