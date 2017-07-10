Канада объявила из-за масштабных лесных пожаров чрезвычайное положение - ФОТО, ВИДЕО

Как сообщает CBC News, огонь заставил покинуть свои дома более семи тысяч человек. При этом многие из людей не имели даже времени на сборы.

По состоянию на вечер воскресенья, 9 июля, борьбу с пожарами по всей провинции ведет около двух тысяч пожарных и большое количество наземной и авиационной техники.

Вместе с тем впервые за последние 14 лет по всей провинции Британская Колумбия было объявлено чрезвычайное положение.

В то же время спасатели утверждают, что сухая погода и высокая температура воздуха сводят большинство усилий пожарных на нет. Учитывая, что в течение следующей недели дождей или похолодания не предвидится, ситуация с лесными пожарами, вероятно, будет только ухудшаться, - пояснили спасатели.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на утром четверга, 5 мая, в Канаде из-за лесных пожаров уже сгорело 1600 элементов инфраструктуры. Массивный лесной пожар, который уничтожил уже большую часть города Форт Мак-Мюррей, продолжает сжигать города. Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на данные властей, уже зарегистрирован один смертельный случай среди эвакуированных.