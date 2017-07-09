10:15 09.07.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Украине из-за непогоды 12 населенных пунктов остаются обесточенными

В результате ухудшение погодных условий остаются без света 12 населенных пунктов в Черкасской области. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Украине из-за непогоды 12 населенных пунктов остаются обесточенными

По информации ведомства, населенные пункты в Черкасской области были обесточены с первого на второе июля.

В настоящее время к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

При этом за прошедшие сутки сотрудники ГСЧС восстановили электроснабжение в пяти населенных пунктах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Луганской области без света остаются около 40 тысяч абонентов. Электроснабжение не поступает из-за повреждения магистральной линии электропередач в города Северодонецк, Лисичанск, Новодружевск, Приволье, Сватово, Кременная и Рубежное. 


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