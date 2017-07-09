В Украине из-за непогоды 12 населенных пунктов остаются обесточенными

По информации ведомства, населенные пункты в Черкасской области были обесточены с первого на второе июля.

В настоящее время к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

При этом за прошедшие сутки сотрудники ГСЧС восстановили электроснабжение в пяти населенных пунктах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Луганской области без света остаются около 40 тысяч абонентов. Электроснабжение не поступает из-за повреждения магистральной линии электропередач в города Северодонецк, Лисичанск, Новодружевск, Приволье, Сватово, Кременная и Рубежное.