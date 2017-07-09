В Польше эвакуируют 10 тысяч человек из-за бомбы времен Второй мировой войны

Об этом сообщает Associated Press. Как отмечается, немецкая бомба ST-500, весом в 500 килограмм, была обнаружена в четверг.

В связи с этим в ближайшие время необходимо вывезти из страны порядка 7,3 тысячи человек. В часности, люди которые проживают на 60 улицах в радиусе 1,3 километра от места обнаружения бомбы.

При этом свои дома вынуждены покинуть еще жители ближайших посёлков около 2,8 тысячи человек.

"Автобусы собирают людей в автобусы и отправляют их в школы, где они будут ожидать, пока бомба будет обезврежена", - говорится в сообщении.

Стоить отметить, что операция по извлечению бомбы будет на испытательном полигоне.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", сирийские правительственные войска в понедельник, 12 июня, подвергли бомбардировке напалмовыми бомбами город Дераа.