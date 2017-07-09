20:15 09.07.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Николаеве произошла стрельба, есть погибший - ФОТО

В субботу вечером, 8 июля, в Николаеве произошла стрельба.

В Николаеве произошла стрельба, есть погибший - ФОТО

На перекрестке улиц Соборной и Адмиральской между двумя мужчинами произошел конфликт, который перерос в стрельбу. В результате инцидента один человек погиб. Еще двоих скорая помощь увезла в больницу.

Как сообщает пресс-служба полиции Николаевской области, около полуночи в Центральный отдел полиции поступило сообщение из больницы о госпитализации трех мужчин неславянской внешности, 29, 31 и 44 лет. Двое из них получили огнестрельные ранения в бедро и голень, а третий - с травмами головы, резанной раной лба и ранениями ноги.

Не приходя в сознание он скончался на операционном столе. При этом ни один из них не обратился в полицию с заявлением.

По данному факту полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня возле ночного клуба в столице Норвегии Осло произошла стрельба, в результате которой пострадали четыре человека.


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