14:18 09.07.2017 | Происшествия | Новости
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У ночного клуба в Норвегии произошла стрельба, четыре раненых - ФОТО

Четыре человека получили ранения во время стрельбы у норвежского ночного клуба в Осло. Сейчас полиция устанавливает все причины инцидента.

У ночного клуба в Норвегии произошла стрельба, четыре раненых - ФОТО

Об этом сообщает местное издание Aftenposten.

Как отмечается, перестрелка произошла в 2:30 по местному времени (3:30 по киевскому времени).

В настоящее время правоохранительные органы уже задержали подозреваемого.

В свою очередь все пострадавшие были молодыми людьми.

По словам очевидцев, люди которые получили серьезные травмы находяться в местной больнице.

Сейчас на месте происшествия находится семь полицейских машин и три кареты скорой помощи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Мукачево неизвестные из гранатомета обстреляли витрину магазина. В результате повреждены витрина магазина и некоторый товар, никто не пострадал. Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины.


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