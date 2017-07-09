У ночного клуба в Норвегии произошла стрельба, четыре раненых - ФОТО

Четыре человека получили ранения во время стрельбы у норвежского ночного клуба в Осло. Сейчас полиция устанавливает все причины инцидента.
Об этом сообщает местное издание Aftenposten.
Как отмечается, перестрелка произошла в 2:30 по местному времени (3:30 по киевскому времени).
В настоящее время правоохранительные органы уже задержали подозреваемого.
В свою очередь все пострадавшие были молодыми людьми.
По словам очевидцев, люди которые получили серьезные травмы находяться в местной больнице.
Сейчас на месте происшествия находится семь полицейских машин и три кареты скорой помощи.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Мукачево неизвестные из гранатомета обстреляли витрину магазина. В результате повреждены витрина магазина и некоторый товар, никто не пострадал. Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины.