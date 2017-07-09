У ночного клуба в Норвегии произошла стрельба, четыре раненых - ФОТО

Об этом сообщает местное издание Aftenposten.

Как отмечается, перестрелка произошла в 2:30 по местному времени (3:30 по киевскому времени).

В настоящее время правоохранительные органы уже задержали подозреваемого.

В свою очередь все пострадавшие были молодыми людьми.

По словам очевидцев, люди которые получили серьезные травмы находяться в местной больнице.

Сейчас на месте происшествия находится семь полицейских машин и три кареты скорой помощи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Мукачево неизвестные из гранатомета обстреляли витрину магазина. В результате повреждены витрина магазина и некоторый товар, никто не пострадал. Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины.