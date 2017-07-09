Печерский суд арестовал двух чиновников "Укрзализныци"

Столичная прокуратура подозревает в коррупционных преступлениях. Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец на своей странице в социальной сети, суд длился почти десять часов.

В результате судебного заседания начальнику земельного департамента "Укрзализныци" избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца с альтернативой в виде залога в сумме 3,8 миллионов гривен.

Его сообщнику, заместителю юридического департамента "Укрзализныцы", избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на такой же срок с возможностью внесения залога в 3,2 миллиона гривен. При этом обоих подозреваемых отстранили от должностей, - рассказала Максимец, добавив, что чиновники были задержаны 6 июля по подозрению в принятии предложения от директора коммерческого предприятия за содействие заключения договора аренды девяти гектаров земли.

Свои услуги они оценили в 150 тысяч долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины в пятницу, 7 июля, признал достаточно обоснованным представление генерального прокурора Украины Юрия Луценко на снятие неприкосновенности с народного депутата Борислава Розенблата.