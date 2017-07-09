На Львовщине произошло масштабное ДТП, есть погибшие

На автодороге Львов-Ужгород случилась жуткая авария, в результате которой один человек погиб и еще восемь получили серьезные травмы.
Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.
Как отмечается, ДТП произошло возле села Стрилковичи Самборского района Львовской области.
При этом правоохранители установили, что столкнулись легковой автомобиль Фольксваген и микроавтобус Фиат дукато. Так, в результате аварии в Самборскую районную больницу были доставлены 9 человек. Среди них – дети в возрасте от 2 до 16 лет.
"В настоящее время четверо госпитализированных в тяжелом состоянии. Они находятся в реанимации районной больницы", - отметили в Львовской ОГА.
К сожалению, от полученных травм в больнице скончалась 55-летняя женщина.
Сейчас полиция расследует причины и все обстоятельства аварии.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Геническе Херсонской области автомобиль наехал палатку с туристами, в результате чего погибла семья из Днепра.