На Донеччине столкнулись две машины, погибли два человека

В результате аварии два человека получили травмы. Как сообщает Главное управление Национальной полиции области, инцидент произошел на автодороге между селами Урзуф и Ялта около 11-ти часов утра.

26-летний водитель автомобиля "Mercedes" выехал на встречную полосу, где его машина лоб-в-лоб столкнулась с "Geely Emgrand". После сильного удара водитель и 42-летний пассажир "Mercedes" погибли на месте.

Водитель "Geely" в тяжелом состоянии госпитализирован. Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего.

Сейчас полиция выясняет причины столкновения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на автодороге Львов-Ужгород случилась жуткая авария, в результате которой один человек погиб и еще восемь получили серьезные травмы.