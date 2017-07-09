На Днепропетровщине в аварии погибла женщина, еще трое травмированы

В результате аварии погибла женщина. Еще трое пассажиров, среди которых ребенок, скорая помощь увезла в больницу.

Как сообщает отдел безопасности дорожного движения Главного управления национальной полиции в области, дорожно-транспортное происшествие произошло около 11 часов утра на 226 километре автодороги М-18 "Харьков-Симферополь".

По предварительным данным, водитель автобуса "Рута", двигаясь в направлении города Павлоград, выехал на полосу встречного движения. Тут он врезался в грузовик "DAF" с полуприцепом, который двигался во встречном направлении.

После чего автобус отбросило в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия 40-летняя женщина-пассажир автобуса "Рута" от полученных травм погибла на месте происшествия, еще трое пассажиров, среди которых ребенок 11 лет, получили травмами разной степени тяжести.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Геническом районе на одном из херсонском курорте джип наехал на палатку. В результате инцидента погибли два человека. Как сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы областной государственной администрации, происшествие произошло около двух часов очи. Водитель автомобиля " Jeep" совершил наезд на палатку, в которой находились мужчина и женщина. Оба они погибли. Полиция сейчас устанавливает причины трагедии.