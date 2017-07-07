08:58 07.07.2017 | Происшествия | Новости
100169175:labazovych

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Камчатки

В акватории Тихого океана у берегов Камчатки произошли подземные толчки магнитудой 5,3.

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Камчатки

Такие сведения сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Как отмечается, эпицентр землетрясения залегал на глубине 36 км.

Согласно недавно полученным сведениям, ближайшим населенным пунктом от него оказался Петропавловск-Камчатский городской округ, располагавшийся в 147 км.

При этом  некоторых районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались силой до двух баллов.

К счастью в результате землетрясения жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно в районе Турции произошло сильное землетрясение


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив