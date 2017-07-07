Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Камчатки

В акватории Тихого океана у берегов Камчатки произошли подземные толчки магнитудой 5,3.
Такие сведения сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Как отмечается, эпицентр землетрясения залегал на глубине 36 км.
Согласно недавно полученным сведениям, ближайшим населенным пунктом от него оказался Петропавловск-Камчатский городской округ, располагавшийся в 147 км.
При этом некоторых районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались силой до двух баллов.
К счастью в результате землетрясения жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно в районе Турции произошло сильное землетрясение.