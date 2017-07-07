Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Камчатки

Такие сведения сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Как отмечается, эпицентр землетрясения залегал на глубине 36 км.

Согласно недавно полученным сведениям, ближайшим населенным пунктом от него оказался Петропавловск-Камчатский городской округ, располагавшийся в 147 км.

При этом некоторых районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались силой до двух баллов.

К счастью в результате землетрясения жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно в районе Турции произошло сильное землетрясение.