Во Львове полицейские на пешеходном переходе наехали на девушку

Скорая помощь оказала ей медицинскую помощь, однако в больницу забирать не стала. Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Львова, инцидент произошел на площади Старый Рынок 1.

Полицейские ехали на вызов к месту массовой драки. На их машине были включены синие и красные мигалками. Они делали левый поворот и женщина попала в мертвую зону, ее не было видно.

Патрульные предоставили женщине первую медицинскую помощь до приезда врачей. Медики установили, что у 29-летней львовянки ушибы головы и мягких тканей. После оказания помощи женщину отпустили домой, - рассказали в пресс-службе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ивано-Франковской области в четверг, 6 июля, в дорожно-транспортном происшествии погиб украинский футболист Роман Стоцкий.