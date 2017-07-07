В Нью-Йорке сошел с рельсов пассажирский поезд - ВИДЕО

Информации о пострадавших пока не поступала. Полиция сейчас устанавливает причины аварии.

Как сообщает телеканал CBSNew York, цитируя слова представителей пожарной службы, инцидент произошел после четырех часов утра. Поезд №3276 сошел с рельсов в туннеле реки Гудзон, приближаясь к Пенсильванскому вокзалу.

Вместе с тем очевидцы рассказывают, что в центр города прибыло много пожарных машин. Полиция приостановлено движение поездов на вокзале.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 27 июня в метро Нью-Йорка поезд сошел с рельсов, в результате чего пострадали не менее 34 человек, 17 пассажиров были госпитализированы. В транспортном управлении города сообщили, что авария произошла в результате экстренной остановки поезда.