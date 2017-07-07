В Киеве полиция разоблачила банду вооруженных наркоторговцев - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Так, правоохранители обнаружили и изъяли значительное количество наркотических средств и психотропных веществ.

Кроме того, сотрудники строгого порядка также конфисковали огнестрельное оружие и взрывные устройства. В часности, денежные средства в сумме 18 тыс. долларов, 8 тысяч евро и 225 тыс. гривен.

В настоящее время злоумышленникам избраны меры пресечения. Пяти - в виде содержания под стражей, еще одному, который сотрудничает со следствием - в виде круглосуточного домашнего ареста.

В результата полицейские все изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", полицейские Киевской области ликвидировали очередную нарколабораторию по изготовлению амфтемина.