В Киеве полиция разоблачила банду вооруженных наркоторговцев - ФОТО

В Киеве задержали банду, которая занималась продажей тяжелых наркотиков. В ее состав входили шесть участников преступной организации.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Так, правоохранители обнаружили и изъяли значительное количество наркотических средств и психотропных веществ.
Кроме того, сотрудники строгого порядка также конфисковали огнестрельное оружие и взрывные устройства. В часности, денежные средства в сумме 18 тыс. долларов, 8 тысяч евро и 225 тыс. гривен.
В настоящее время злоумышленникам избраны меры пресечения. Пяти - в виде содержания под стражей, еще одному, который сотрудничает со следствием - в виде круглосуточного домашнего ареста.
В результата полицейские все изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", полицейские Киевской области ликвидировали очередную нарколабораторию по изготовлению амфтемина.