14:20 07.07.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Киеве полиция разоблачила банду вооруженных наркоторговцев - ФОТО

В Киеве задержали банду, которая занималась продажей тяжелых наркотиков. В ее состав входили шесть участников преступной организации.

В Киеве полиция разоблачила банду вооруженных наркоторговцев - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Так, правоохранители обнаружили и изъяли значительное количество наркотических средств и психотропных веществ.

Кроме того, сотрудники строгого порядка также конфисковали огнестрельное оружие и взрывные устройства. В часности, денежные средства в сумме 18 тыс. долларов, 8 тысяч евро и 225 тыс. гривен.

В настоящее время злоумышленникам избраны меры пресечения. Пяти - в виде содержания под стражей, еще одному, который сотрудничает со следствием - в виде круглосуточного домашнего ареста.

В результата полицейские все изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", полицейские Киевской области ликвидировали очередную нарколабораторию по изготовлению амфтемина.


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