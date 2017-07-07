11:42 07.07.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Херсонской области машина въехала в палатку с отдыхающими, два человека погибли

В Геническом районе на одном из херсонском курорте джип наехал на палатку.

В Херсонской области машина въехала в палатку с отдыхающими, два человека погибли

В результате инцидента погибли два человека. Как сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы областной государственной администрации, происшествие произошло около двух часов очи. Водитель автомобиля "Jeep" совершил наезд на палатку, в которой находились мужчина и женщина. Оба они погибли. Полиция сейчас устанавливает причины трагедии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 5 июля, в Мелитопольском районе Запорожской области пассажирский поезд раздавил легковушку. В результате аварии погибла семья из трех человек. Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области, авария произошла на регулируемом не обустроенном железнодорожном переезде между станциями "Акимовка" и "Тащенак" после часу дня.


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