11:36 07.07.2017 | Происшествия | Новости
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В Италии обрушился жилой дом, под завалами есть люди - ФОТО

В Неаполе в Италии обрушился двухэтажный жилой дом, в результате чего под завалами оказались люди. Сколько именно пострадавщих 

В Италии обрушился жилой дом, под завалами есть люди - ФОТО

Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, под завалами могут находиться две семьи - восемь человек.

При этом к месту ЧП прибыли пожарные службы, волонтеры, а также родственники проживающих в доме людей.

По информации местной полиции, в данный момент приостановлено движение поездов по ветке, расположенной рядом с местом происшествия.

Причины инцидента устанавливаются. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в ночь на вторник, 4 июля, в Николаевской области обрушилась часть здания школы.


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