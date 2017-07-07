В Италии обрушился жилой дом, под завалами есть люди - ФОТО

Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, под завалами могут находиться две семьи - восемь человек.

При этом к месту ЧП прибыли пожарные службы, волонтеры, а также родственники проживающих в доме людей.

По информации местной полиции, в данный момент приостановлено движение поездов по ветке, расположенной рядом с местом происшествия.

Причины инцидента устанавливаются.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в ночь на вторник, 4 июля, в Николаевской области обрушилась часть здания школы.