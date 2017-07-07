В Геническе произошло ДТП с туристами, есть жертвы - ФОТО

Об этом говорится в сообщении полиции Херсонской области в Facebook.

Как отмечается, инцидент произошел около 01:58 7 июля. Также правоохранительные органы, пьяный 32-летний житель не справился с управлением съехал с дороги в обрыв и совершил наезд на туристическую палатку.

В результате ДТП погибли 31-летний мужчина и его 42-летняя жена, жители Днепра.

По данному факту полиция открыла уголовное дело.

На данный момент виновника аварии задержали, автомобиль отправили на штрафплощадку.

Правоохранительны органы проводят следственные действия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве на Петровке произошла масштабная авария. В результате аварии есть пострадавшие, однако их количество сейчас уточняется.