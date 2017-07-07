В Гане на золотом руднике произошел обвал, погибли 17 рабочих

Спасатели признали людей, которые остались под завалами, погибшими. По состоянию на утро пятницы, 7 июля, погибшими считаются 17 нелегальных рабочих.

Как сообщает агентство AFP, ссылаясь на представителя местной власти, поиски шахтеров, которые оказались в ловушке под землей, прекращены. Спасателям удалось поднять на поверхность тело одного шахтера.

Однако остальные 16 человек находятся на глубине более 80 метров и до них добраться не удалось. Вместе с тем правительственные и местные чиновники решили остановить поисковую операцию по согласованию с семьями погибших. Мы не можем их поднять. Все здесь согласны с тем, что мы должны их оставить, - пояснил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 6 июня рколо девяти часов утра в городе Кривой Рог Днепропетровской области на шахте "Октябрьская" на горизонте 1220 м произошло обрушение породы. По предварительной информации, под завал попал 1 горняк.