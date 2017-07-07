12:18 07.07.2017 | Происшествия | Новости
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Украинцы нет среди пострадавших в масштабной аварии в Болгарии - МИД

Граждан Украины среди пострадавших в результате масштабного аварии, которая произошла в Болгарии 5 июля, нет.

Украинцы нет среди пострадавших в масштабной аварии в Болгарии - МИД

Об этом в пятницу, 7 июля, сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич. По его словам, по предварительной информации, которая еще проверяется. украинцев среди пострадавших в Болгарии нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Болгарии в среду, 5 июля, произошла масштабная авария. На автомагистрали Тракия, на участке София-Пазарджик, в 48 километрах от Софии, столкнулись более 40 автомобилей. В результате аварии пострадал 31 человек.


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