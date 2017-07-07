У бывшего замглавы АП нашли нелегальный миллион - ФОТО

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

По словам Луценко, Сумской ОГА и экс-заместителя Администрации Президента Януковича следователи ГПУ обнаружили не только 14 киевских квартир у дочери экс чиновника, но и значительные средства, не отраженные в е-декларации.

Так, во время обысков 2 банковских ящиков Чмыря вместо зедекларованих им 572 000 долларов нашли 1180 000 долларов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в нашей стране за одну неделю получилось поймать 11-ть взяточников. Так, сумма взяток, полученных ими, составила около пяти миллионов и пяти тысяч долларов. Так, три взяточника поймали в столице, а также в Одессе и в н.п. Харьков.